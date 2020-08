In den Herbstferien wird's richtig spannend: An der Umwelt interessierte Essenerinnen und Essener kommen zusammen, um gemeinsam nachhaltige Ideen zur Vermeidung von Abfall zu entdecken und zugleich etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Zwei Online-Seminare, eine Exkursion und ein Tag der Initiativen machen’s möglich. Alles ist kostenlos!

Die Veranstaltung ist ein Bürgerprojekt zur Ideenbörse 2020 der Grünen Hauptstadt Agentur. Diese Programmpunkte werden angeboten:

- Online-Seminar: Fermentieren von Gemüse mit Michael Bonke, am Mittwoch, 14. Oktober, von 19 bis 20 Uhr.

- Online-Seminar: Wie geht eigentlich Zero Waste? mit Stefanie Boos & Maurice de Clarens, am Mittwoch, 21. Oktober, von 18 bis 19 Uhr.

- Exkursion im Siepental: Was ist Waldbaden, Qi Gong und Plogging? mit Heilpraktikerin Jeannette Schulz, am Sonntag, 25. Oktober, von 13 bis 14 Uhr.

- Tag der Initiativen im Siepental am Sonntag, 25. Oktober, 11 bis 13 Uhr. Live vor Ort: Transition Town - Essen im Wandel, foodsharing Essen und Essener Tauschkreis. Vor Ort gibt’s einen kontaktlosen Tauschmarkt und es wird selbstgemachte Zitronen-Ingwer-Limonade in recycelten Konservengläsern serviert.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind für alle Veranstaltungen verbindliche Anmeldungen per E-Mail erforderlich: mein.gruener.bollerwagen@t-online.de

Die Zugangsdaten für das gewünschte Online-Seminar und die Treffpunkte am 25. Oktober werden per E-Mail mitgeteilt. Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!