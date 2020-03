Nach der ersten in Essen an Covid-19 erkrankten Patientin, die derzeit in häuslicher Umgebung versorgt wird, gibt es inzwischen einen zweiten, serologisch bestätigten Fall. Es handelt sich um eine 89-jährige Patientin, die wegen einer allgemein internistischen Symptomatik in die Universitätsmedizin Essen kam.

"Im Verlauf des heutigen Tages, 3. März, verschlechterte sich der Zustand der Patientin. Die eingeleitete Ausschluss-Diagnostik auf respiratorische Viren, inklusive Coronavirus SARS-CoV-2, ergab exakt hierfür Positivität. Die Patientin wird nach den entsprechenden medizinischen Vorgaben in einem Isolationszimmer auf einer Intensivstation versorgt und befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand", so Thorsten Schabelon, Leiter Stabsstelle Marketing und Kommunikation der Universitätsmedizin Essen.