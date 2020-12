Seit dem Mittelalter werden Wanderer und Pilger durch Kreuze und Kapellen an ihrer Wanderroute zu Einkehr und Andacht eingeladen. In zeitgemäßer Form wird diese Tradition von den Autobahnkirchen in Deutschland aufgegriffen und den Reisenden die Möglichkeit zum "Runterkommen" und/oder zum Gebet geboten. Ein besonders gelungenes Beispiel bietet die Autobahnkirche Siegerland an der A45 (Sauerlandlinie).

Das Frankfurter Architektenbüro Schneider und Schumacher hat das Piktogramm auf den Schildern, die auf die Autobahnkirchen hinweisen, aufgegriffen und wie ein riesiges Origami in einen Kirchenbau umgesetzt. Dieses Beispiel für mostmoderne Architektur ist durch zahlreiche Architekturpreise wie u.a. dem American Architecture Prize in Gold, den Mies van der Rohe Award, den Iconic Award und dem Preis für Archtektur Deutschland ausgezeichnet worden.

Im Eingangsbereich hat Peter Zizka "die automobile Schriftenästhetik mit dem Psalm 81:11 fusioniert" (wikipedia).

Um so überraschter und überwältigter ist man nach diesem modernen Äußeren dann, wenn man das Innere des Gotteshauses betritt.

Von den wabenartigen Holzkonstruktionen und dem Licht geht sofort ein Gefühl der Wärme und (Zelt)Geborgenheit aus.

Wahrlich ein Rastplatz für die Seele und eine Oase der Ruhe, die einen sofort aus der Hektik des Alltags und der Schnellstraßen herausführt und zum Innehalten animiert.

Mehr als 2500 Seiten in den Anliegenbüchern haben die Besucher*innen der Kirche schon mit Danksagungen und Bitten um Hilfe in schwierigen Lebenssituationen gefüllt. An den Opferlichtern hinterlassen die meisten der ca.3000 Einkehrer pro Monat ebenfalls ihre Spuren.

Abfahren von der A45 und Pause machen lohnt sich hier auf jeden Fall!!!

(Anmerkung: Da ich die Atmosphäre im Kirchenbereich nicht stören wollte, kann ich an dieser Stelle nur Handyfotos präsentieren, die die eigenen Eindrücke allerdings nur ansatzweise erfassen.)