Eine Spritztour nach Köln am 05.03.2021

Freitag in Köln einen kleinen Rundgang am Rheinufer.

Die Besichtigung im Dom war nicht möglich. Vom Domvorplatz ging es über die

Hohenzollernbrücke, weiter am Kennedy-Ufer Richtung Severinsbrücke, die wir dann überqueren.

Von der Brücke hat man einen schönen Blick auf die Kranhäuser und den Rheinauhafen.

Weiter ging es linksrheinisch am Schokoladenmuseum durch die Altstadt zum Auto.

Einige Fotos mit Untertitel lade ich hoch, in der Hoffnung sie finden Gefallen.