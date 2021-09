Halbinsel Darß

Von Zingst nach Wustrow sind es 30km ca 36 Minuten Autofahrt.

Man fährt von Zingst an den Gemeinden Ostseebad Prerow und Ahrenshoop

vorbei nach Wustrow.

In Wustrow liegen Betonteile im Wasser und am Strand.

In den Jahren 1957-1959 wurden hier Bunker gebaut. Es sollen drei Bunker gewesen sein.

Durch das Abtragen der Steilküste und durch Wetterbeeinflussung wurde der Boden

aufgeweicht und die Betonteile rutschten ab.

Alte Kabel hängen von der Steilküste herab.

Auf dem Wanderweg zu den Wustrow Bunkern hat man einen schönen Blick auf die Westküste.