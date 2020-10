Auf der A44 Richtung Kassel befindet sich im Paderborner Land eine so genannte braun -weiße Unterrichtungstafel, die als touristisches Hinweisschild auf die Wewelsburg als "Deutschlands einzige Dreiecksburg" aufmerksam macht. Die meisten Besucher der Wewelsburg wird diese architektonische Besonderheit wahrscheinlich nur ganz am Rande interessieren. Sie werden die Wewelsburg eher als Mahn- und Gedenkstätte anfahren, um sich mit deren dunkler Geschichte in den Jahren 1934 bis 1945 auseinanderzusetzen.

Der "Reichsführer SS" Heinrich Himmler wollte die Burg zu einer "Reichsführerschule SS" und einer zentralen Versammlungsstätte des SS-Gruppenführerkorps um- und ausbauen, um dort eine soldatische und rassische Elite heranzuziehen. Für die Realisierung dieser menschenverachtenden Ideologie wurde in der Nähe der Burg das KZ Niederhagen erbaut.

3900 Häftlinge, die die baulichen Pläne Himmlers an der Burg realisieren sollten, lebten dort unter unwürdigsten Bedingungen. Durch die Arbeits- und Haftbedingungen sowie durch Misshandlungen fanden 1229 von ihnen den Tod, mindestens 59 wurden exekutiert.

An diese schreckliche Zeit erinnert die Dauerausstellung "Ideologie und Terror der SS" neben der Burg. In der Burg selbst sind das "Historische Museum des Hochstifts Paderborn" und eine Jugendherberge untergebracht.

Bleibt zu hoffen, dass die dort übernachtenden Jugendlichen sich aktiv mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen und das dort angebotene Bildungsangebot der Erinnerungs- und Mahnstätte wahrnehmen.

Ein zeitgeschichtlicher Rundgang durch die Umgebung der Burg führt einen u.a. zu einem SS-Wachgebäude, dem ehemaligen NS Dorfgemeinschaftshaus, dem Gelände des ehemaligen KZ Niederhagen, dem Mahnmal auf dem ehemaligen Appellplatz, dem ehemaligen Schießstand, einem ehemalgen Führerhaus und den SS-Siedlungshäusern.

Die Wewelsburg ist viel mehr als eine Dreiecksburg. Wer sich dort mit der dunkelsten Periode der deutschen Geschichte auseinanandersetzt, wird schnell zu der Erkenntnis kommen, welch hohes Gut die Demokratie ist und dass diese täglich gegen zunehmende rassistische Strömungen und Untergrabungen des Grundgesetzes verteidigt werden muss.

Wann fügt man dem touristischen Hinweisschild an der Autobahn hinzu: "Erinnerungs- und Mahnstätte"?