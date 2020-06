Highlight für Radfahrer sind stets die Baustellenradtouren. Auch hier krachte Corona Pandemie-bedingt in die „Speichen“. Lange lief nix. Aufatmen! Juch hu! Treffpunkt am 28. Juni, ab 11 Uhr Willy-Brandt-Platz mit Verkehrsdezernentin Simone Raskob und Bauausschussvorsitzendem Rolf Fliß. Die reiben sich nicht nur die Hände – auch die Waden ein – vor Freude. Das „Trampeln“ geht endlich los um 11 Uhr ab Willy-Brandt-Platz.

Moment! Ohne Moos nix los? Doch – alles KOSTENLOS!



ADFC/EFI-Tourleiter Rolf Fliß, hat auch knallhartes Wissen. Er führt an: „Angefahren werden neben mehreren Hotel-Baustellen im Innenstadtbereich die Trasse der Bahnhofstangente nebst Neubau des Ruhrbahn-Betriebshofes Stadtmitte. Vom ALLBAU wird die Großbaustelle am Niederfeldsee besichtigt. Aber auch der Bauzustand des angrenzenden Quartiers 51 wird von den Pedalrittern inspiziert. Enden wird die Tour nach Besichtigung diverser Rüttenscheider Großbaustellen zwischen Messe Essen und Wassergarten, um zu sehen, wie sich der Teil der neuen Messehallen an das Gelände der Gruga eingefügt hat.

Die etwa 20 bis 25 km lange, gemütliche ebene Radtour dauert etwa vier Stunden, wird hilfemäßig begleitet von den Johannitern auf Dienst-Pedelecs.

Nachfragen? Rolf Fliß (Mobil: 0201/421802).