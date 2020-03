An der Gesamtschule Bockmühle strahlen seit kurzem Graffiti-Bilder von den Wänden. Denn Schüler haben, mit Unterstützung des Graffiti-Künstler Eike Breit und der Kunstlehrerin Karen Felshart, die Außenwände der Schule neu gestaltet.



Im Rahmen des Projektes „Jugendkunstakademie“ der Stadt Essen zeigten 22 Neuntklässler selbst bei Wind und Wetter großes Engagement bei der Verschönerung ihrer Schule.

„Für die Schüler war es ein tolles Erlebnis mit einem Künstler zusammen zu arbeiten“, so Karen Felshart. Auch das Feedback der Mitschüler, des Kollegiums und der Nachbarschaft auf die großflächigen Graffitis war durchweg positiv.

Der Neubau der Schule, die wegen ihres maroden Zustands immer wieder in der Presse war, ist geplant. Dazu Karen Felshart: „Die Schüler möchten auch bis dahin ihre Schule so schön wie möglich gestalten, um ein angenehmes Lernen zu ermöglichen. Das hat man in diesem Projekt sehr gut sehen können.“