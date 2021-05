Der erste BlitzBlank auf der Margarethenhöhe war trotz Regenwetter ein voller Erfolg.

Jede:r kennt es, viele sehen es und gehen in der Regel dran vorbei. Hier ein Taschentuch, da ein Kippen Stummel, dort eine Schokoriegelverpackung, dieser ganze Müll ist überall in der freien Natur zu finden. Uns ist das schon länger ein Dorn im Auge und aus diesem Grund wollen wir etwas ändern und mit euch zusammen die Margarethenhöhe etwas sauberer machen.

Genau aus diesem Grund haben wir uns am Samstag, 22.05.2021 um 12:00 Uhr mit 13 große und kleine fleißige Aufräumheld:innen auf der Margarethenhöhe getroffen, um diese etwas sauberer zu machen.

Schnell wurde trotz Regenwetter das Material - Zangen, Partnersäcke der EBE und natürlich eigene NaturFreunde-Westen - ausgeteilt.

In zweier Gruppen bzw. einem Haushalt zogen insgesamt fünf Teams über die Margarethenhöhe und sammelten was links und rechts des Wegesrandes und in Sträuchern und auf Grünflächen zu finden war. Nach 1,5 Stunden treffen sich alle natürlich mit Abstand und Maske wieder am „kleinen Markt“ und bestaunten gemeinsam was in der kurzen Zeit gesammelt wurde.

Von einer Duschstange, Kleidungsstücke, viel Papier, Plastik, Kippenstummel war alles dabei und alle waren begeistert, dass ganze 8 Müllsäcke voll gesammelt werden konnten. Also ein voller Erfolg.

Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 19.06.2021 wieder um 12:00 Uhr statt. Diesmal ist der Treffpunkt allerdings auf dem Schotterplatz an der Freiwilligen Feuerwehr.