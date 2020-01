Einige Ziele hatten wir uns in 2019 vorgenommen & erreicht. Der Naturfreundejugend Kreisverband Essen wurde im Februar gegründet. Dieser hat sich zur Aufgabe gesetzt die bestehenden Ortsgruppen besser miteinander zu vernetzen und neue Orts-, Kinder- und Jugendgruppen in den Stadtteilen gründen. Daraufhin folgte im Juni die Gründung einer neuen NaturFeunde Ortsgruppe Essen-West und im Dezember einer neuen NaturFreunde Bezirksgruppe Margarethenhöhe.

Damit hat Essen nun 4 NaturFreunde Ortsgruppen (Essen, Essen-Mitte, Essen-Kray/Steele und Essen-West). Außerdem 2 Bezirksgruppen (Altendorf/Borbeck und Margarethenhöhe).

Zwischen den Ortsgruppen finden regelmäßige Vernetzungstreffen statt und Veranstaltungen werden regelmäßig besucht. Im August führten die NaturFreunde Essen-Kray/Steele nach vielen Jahren wieder ein Sommerfest in ihrem Naturfreundehaus Tönisheide in Velbert durch. Dieses wurde von WasteWalk e.V., der Naturfreundejugend, der Ortsgruppe Essen-West und auch vom Landesverband der NaturFreunde NRW unterstützt und wurde so zu einem Erfolg. In diesem Jahr soll es wieder stattfinden.

Im Oktober eröffneten die NaturFreunde Essen-Kray/Steele außerdem - in zusammenarbeit mit dem Projekt WasserWege NRW der NaturFreunde NRW - einen WasserWeg entlang des Deilbaches in Essen-Kupferdreh. Mit dabei auch der 1. Bürgermeister von Essen, Rudolf Jelinek und die stellv. Bürgermeisterin von Hattingen, Margret Melsa. "Die NaturFreunde NRW haben mit dem Projekt Wasserweg Deilbach – dem letzten von sieben Wasserwegen – ihrem Namen wieder mal alle Ehre gemacht, gemeinsam mit den NaturFreunden Essen-Kray / Steele", freute sich Bürgermeister Jelinek in seinem Grußworten und dankte ihnen auch im Namen der Stadt Essen für ihr Engagement und die wachsame Pflege der Natur.

Die 56. Sommersonnenwendfeier des NaturFreunde Bezirks Ruhr-Niederrhein wurde in diesem Jahr mit 150 Teilnehmer*innen am Naturfreundehaus Ruhrtalhaus wieder gut besucht. Die NaturFreunde Essen sorgte für die Verpflegung und die NaturFreunde Kamp-Lintfort hat die Gestaltung des Programms übernommen.

Im November haben die NaturFreunde Essen-West zur 2. Veranstaltung „Politik im Park“ zum Niederfeldsee nach Essen-Altendorf eingeladen. Nach der Auftaktveranstaltung im April 2019 mit Dirk Heidenblut (MdB) war diesmal der „Stargast“ Oliver Kern, SPD Oberbürgermeister-Kandidat für die Kommunalwahl 2020.

„Politik im Park“ soll dir die Möglichkeit bietet dich ungezwungen mit Politiker*innen zu unterhalten und beim gemeinsamen Spaziergang Berührungsängste abzubauen. Das Ziel der schönen Aktion: Spannende Gespräche führen, dabei die frische Luft genießen und die lockere Atmosphäre dazu nutzen, Ideen und Sichtweisen zu wechseln.

WasteWalk e.V. ist zudem für alle NaturFreunde Ortsgruppen ein wichtiger und verlässlicher Kooperationspartner geworden. So führen die NaturFreunde Essen-Kray/Steele regelmäßig einen WasteWalk am Krayer Volksgarten und die NaturFreunde Essen-West in Altendorf durch.

Durch die verschiedenen Aktionen konnten die NaturFreunde neue Mitglieder*innen gewinnen, sodass die Mitgliederzahl wieder auf über 200 angestiegen ist. Nun heißt es in 2020 neue Kinder- und Jugendgruppen in den Orts- und Bezirksgruppen zu installieren.

Infos zum Verband auf www.naturfreunde.de