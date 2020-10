Als „Haus der kleinen Forscher“ wurde die ASB-KiTa Phantasia auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnet. Dieses Zertifikat erhalten KiTas, Grundschulen und Horte, die Kindern eine gute und altersgerechte Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik anbieten und in denen nachhaltiges Handeln eine Rolle spielt.

„Unsere Mitarbeiterinnen Aileen Hammerschmidt und Annika Petersohn bieten die Forscher AG hier im Haus an, mit viel Engagement und spannenden Ideen. Zurzeit coronabedingt leider nicht gruppenübergreifend. Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung und können uns jetzt zwei weitere Jahre „Haus der kleinen Forscher“ nennen“, fasst KiTa-Leiterin Tina Walter zusammen.