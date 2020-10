Kennen Sie das große Herz von dm, das heftig pocht, wo Hilfe gebraucht wird? Wenn Not nach Rettung schreit? dm handelt bereits seit 2014; geboren wurde die Sozialhilfe „HelferHerzen“. Und haste nicht gesehen: Just 2020 ist mit dabei Achilles, Frohnhauser Förderverein, im APO-Haus. Hurra!



Das Essener APO-Haus ist bekannt wie ein bunter Hund, mit kunterbunten Menschen. Es gab aber Zeiten, wo die Existenz des Jugendhauses bedroht war. Da fanden sich einzigartige Leute, die bildeten den Achilles Förderverein, um die lebenswichtige Arbeit hier finanziell weiter zu ermöglichen. Das war vor 15 Jahren – gefeiert wurde 2020. Dr. Martin Ehlers, Vorsitzender des Fördervereins, brachte es auf den Punkt:

„Wir unterstützen das Jugendhaus durch Förderung von Projekten; durch die Arbeit von Vorstand, Ehrenamtlichen versuchen wir Geld zu sammeln u. a. für Mittagessen für Schüler, Schulaufgabenbetreuung. Dafür hoffen wir auf Spenden, fließen Mitgliederbeiträge, Aktionen des Vereins.“



Mit heißem Herzen sind seit Jahren dabei Adelheid und Olaf Eickmeier, arbeiten mit starkem Einsatz zusätzlich für Annoncen im Achilles-Kurier und Spenden für den Verein.

Stefanie Arndt, Filialleiterin dm Essen-Frohnhausen kennt das Paar seit langem. „Wir suchen bei HelferHerzen einen aus, der den Anforderungen entspricht -

mit Projekten deutschlandweit für Nachhaltigkeit.

Adelheid und Olaf Eickmeier mit Tochter Petra Jozwiak und Manfred Wessels strahlen. Am 7./ 8.8.20 durfte Adelheid wiederholt im dm-Laden einen Stand aufbauen, u. a. mit selbstgemachtem Spritzgebäck, Postkarten, T-Shirts und mehr von Achillles-Mitgliedern.

Die Filialleiterin war begeistert von dem Einsatz, entschied: „Das Glückslos ist fällig für den engagierten Achilles-Einsatz in Essen-Frohnhausen.“ Alle sind hocherfreut, „dass wir gewonnen haben und finanziell bedacht wurden. Eine große Überraschung.“

672,78 Euro dm-Spende fließt an Achilles, Förderverein.



Was wird mit dem Geld gemacht? „Wird in der nächsten Versammlung entschieden“, bilanziert aufgeregt Adelheid Eickmeier.

Rund 1,4 Millionen Euro spendet dm mit der HelferHerzen Aktion „Jetzt Herz zeigen“ an 1750 ehrenamtliche Projekte in ganz Deutschland. Im Rahmen von Helferherzen werden fünf Prozent des Tagesumsatzes an rund 1750 ehrenamtliche Projekte gespendet für freiwillig engagierte Möglichmacher, die lokales Engagement zeigen. Übrigens, für sein nachhaltiges Engagement erhielt dm bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis.