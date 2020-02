Seit dem Mittelalter gedenken die Christen der Ereignisse des letzten Tages im Leben Jesu. Begleitet von einer Abfolge von Bildern der verschiedenen Stationen gehen sie im Gebet den Kreuzweg Jesu in Jerusalem nach.



Bei den Kreuzwegandachten in der Gemeinde St. Antonius in Essen-Frohnhausen werden zur Betrachtung der einzelnen Stationen die diesjährigen Darstellungen des Misereor-Kreuzweges in die Kapelle eingebracht. Gemeinsam mit Uwe Appold, dem Schöpfer des aktuellen Hungertuches, schufen vierzehn Frauen aus der Eifel die Bilder zu den Situationen Jesu. In die Darstellungen flossen dabei auch ihre persönlichen Lebenslinien ein.

Die von Laien vorbereiteten Andachten werden jeweils freitags am 28.2., 13.3., 20.3. und 27.3. gehalten.

Die Beterinnen und Beter treffen sich an diesen Tagen um 17.30 Uhr in der Kapelle der St. Antonius-Kirche (Zugang vom Parkplatz an der Kölner Straße).