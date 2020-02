Eine Neuauflage des Miteinandertags in Frohnhausen ist geplant. Anfang März wird es dazu ein Vorbereitungstreffen im Mehrgenerationenhaus, Kerckhoffstraße 22 b, geben.



Schon nach dem Miteinandertag im letzten Jahr wurde einstimmig entschieden, eine Neuauflage 2020 zu verwirklichen.

Das Vorbereitungstreffen für „Miteinander in Frohnhausen 2020“ findet statt am 4. März, 14 Uhr im Café des MGH. Jede Institution, Gruppe, Organisation, Gemeinde, etc. und jeder Verein ist dazu willkommen.

Zur besseren Planung bitten die Organisatoren jedoch um Anmeldung. Ansprechpartnerinnen sind Claudia Walter vom Mehrgenerationenhaus Essen (buero@mgh-essen.org), Ellen Schröder von der IG Frohnhausen (ellen.schroeder@rb-schroeder.de) oder Janna Klompen, Stadtteilmoderatorin Frohnhausen (janna.klompen@uni-due.de).