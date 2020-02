In der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Essen-West wird das Osterfest bereits zum fünften Mal auf ganz besondere Weise vorbereitet und gefeiert: Der in 2017 neu konzipierte und gestaltete Sinnenpark – Ostergarten ist vom 22. März bis 10. April innerhalb der Gemeinderäume der Ev. Freik. Gemeinde Essen – West eingerichtet und zu besichtigen.

In dem Projekt „Sinnenpark Ostergarten“ geht es darum, die Ostergeschichte mit allen Sinnen zu erleben.

Für Gruppen werden besondere Führungen im Vormittagsbereich angeboten. Einzelbesucher können ohne Voranmeldung zum Ostergarten kommen. Die Ausstellung ist in der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Essen-West, Bentheimer-Straße 15 bis 17 zu besichtigen.

Voranmeldungen sind möglich unter der Rufnummer: 0201 / 690 880.

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 17 bis 20 Uhr; Sa. und So. 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos demnächst unter www.efg-essen-west.de