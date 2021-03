Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West und der Verein "Gewaltfrei Lernen" unterstützen die Schüler der Hüttmannschule in Essen während der Corona-Pandemie.

Gerade in Corona-Zeiten und den damit verbundenen Schulschließungen unterstützen die Sozialtrainings von "Gewaltfrei Lernen" die Kinder und Jugendlichen bewegungsreich und sprachintensiv im Umgang mit Einsamkeit, schlechten Gefühlen und eigener Wut sowie bei Mobbing, Gruppenzwang oder sexueller Belästigung. Gleichzeitig stehen Freundschaft, Achtsamkeit und gegenseitiges Helfen im Vordergrund.

„Mein Motto als Gründerin und pädagogische Leitung des 24-köpfigen 'Gewaltfrei-Lernen'-Teams ist aktuell in diesem Krisenwinter mit Lockdown und mit vielen sozialen Problemen wichtiger denn je: Wir wollen für eine gute Lernatmosphäre in den Klassen und für faire Konfliktlösungen unter Kindern sorgen“, betont Sibylle Wanders vom Verein "Gewaltfrei Lernen".

Körperliche Schikanen, Wutausbrüche und Beleidigungen sind auch in Grundschulen keine Seltenheit. Eine positive Lernatmosphäre wird gestört, beeinträchtigt und macht konzentriertes Lernen kaum möglich. Der Verein "Gewaltfrei Lernen" macht sich dafür stark, Schülern Hilfsmittel an die Hand zu geben, sich gegen verbale und körperliche Gewalt zu schützen. Etwa durch wortstarke Selbstbehauptung und geschickte körperliche Reaktionen als Alternative zum Schubsen oder Schlagen.

4.500 Euro

Die Besonderheit an "Gewaltfrei Lernen": Nicht nur die Schüler nehmen am Projekt teil und erhalten Praxisunterricht. Auch die Lehrer der jeweiligen Schule erhalten in Fortbildungen wichtige Hinweise, damit das Vermittelte auch nach dem Training in der gesamten Schule und auf dem Schulhof gelebt wird.

Die Hüttmannschule in Essen erhält von der Sparda-Stiftung eine Spende über 4.500 Euro zur Förderung der Sozialen Bildung der Kinder und zur Unterstützung der Gewaltprävention. Das "Gewaltfrei Lernen"- Training wird seit März an der Schule durchgeführt.