Die faszinierende und innige Musik der Ostkirche erklingt in einer außergewöhnlichen Verbindung am 1. März um 11.15 in St. Elisabeth in Frohnhausen, Dollendorfstraße.



Die Veranstalter: "Wir feiern unseren 11.15 Uhr-Gottesdienst im normalen westkirchlichen Ritus - erklingen wird dabei aber der Gesang der russisch-orthodoxen Ostkirche."

Der Chor Dushe Moja wurde vor anderthalb Jahren gegründet - drückt dabei seine klangliche Absicht bereits in seinem Namen aus, welcher übersetzt "meine Seele" bedeutet. Geleitet wird der Chor von Diana Petrova, die an der renomierten St. Petersburger Universität der Künste ausgebildet wurde und international tätig ist.

Um die Musik verstehen zu können, werden Texthefte mit Übersetzungen bereitgestellt.

Die Elisabethkirche verbindet durch ihre Architektur und Gestaltungselemente bundesweit nahezu einmalig die Ost- und Westkirche, welche sich 1054 innerhalb des Katholizismus getrennt haben.