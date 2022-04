Update: 440 Anwohner müssen evakuiert werden. Weitere 3.035 Personen sind aufgerufen, sich in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Bei Sondierungsarbeiten wurde heute, 4. April, ein Blindgänger an der Haedenkampstraße 72 in Altendorf gefunden. Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe wird noch heute entschärft.

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern werden evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Eine Betreuungsstelle ist eigerichtet.

Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Busse und Bahnen stellen den Betrieb vorübergehend ein.

Aktuelle Informationen auf essen.de sowie auf www.facebook.com/StadtportalEssen. Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung ist unter Tel. 0201 / 123-8888 erreichbar.