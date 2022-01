Am Mittwochabend (26. Januar) wurde die Feuerwehr wegen eines verrauchten Treppenraumes nach Altenessen in die Kleine Hammerstraße gerufen. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle informierte die Leitstelle die anrückenden Kräfte darüber, dass eine Person in einem Aufzug im Brandobjekt feststeckt.

Vor Ort trafen die Feuerwehrleute auf den gemeldeten verrauchten Treppenraum. Aufgrund der eingegangenen Meldungen gingen umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Kontrolle vor. Glücklicherweise bestätigte sich die eingegangene Meldung nicht. In beiden Fahrstühlen konnten keine Personen aufgefunden werden.

Personen kamen nicht zu Schaden

Im Treppenraum wurde ebenfalls keine Person gefunden, sodass umgehend eine Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Alle übrigen Bewohner konnten während des Einsatzes in Ihren Wohnungen verbleiben. Der Brandherd im Keller, eine Unterstromverteilung, war mit einem Kohlenstoffdioxidlöscher schnell gelöscht. Im Anschluss erfolgte eine Belüftung des Gebäudes mit einem Hochleistungslüfter.

Für einige Wohnungen musste durch den Energieversorger der Strom abgeschaltet werden. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.