Ein brennender Adventskranz in einer Dachgeschosswohnung Waldsaum in Essen - Stadtwald beschäftigte am Sonntagnachmittag 20. Dezember. 2020 gegen 16:00 Uhr die Feuerwehr Essen am. Bei Eintreffen war leichter Rauch aus einem gekippten Fenster zu erkennen.



Entgegen der Notrufmeldung stellten die Einsatzkräfte sofort fest, dass sich keine Person mehr in der Wohnung befand. Sie hat sich selbstständig in eine benachbarte Wohnung begeben und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Ein Transport in ein Krankenhaus wurde abgelehnt. Der vorgehende Trupp konnte den Adventskranz schnell löschen. Nach Lüftungsmaßnahmen und Kontrolle der Nachbarwohnung war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.