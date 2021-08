Mit einer kleinen Vespa mit 50ccm zu fahren, ist Dolce Vita und Entschleunigung zu gleich. Mit dieser Vespa dann über 6.000 Kilometer durch fünf Länder fahren zu wollen und für einen guten Zweck Spenden zu sammeln, ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Seit dem 3. August ist Markus André Mayer jetzt mit seiner treuen "Eleanore" unterwegs, Mitte der Woche machte er Halt in Essen.

Leonberg, Richtung Schweiz, Österreich, Bayern, Sachsen, Berlin, Kiel, Hamburg, Hannover, Oberhausen, Essen, Neukirchen-Vluyn, Köln/ Bonn und weiter nach Baden-Württemberg: Das ist nur ein Teil der Spendentour von Markus André Mayer. Acht Wochen wird er unterwegs sein und dann mit seiner Vespa mehrere tausend Kilometer abgerissen haben.

Das klingt verrückt?

Das klingt verrückt? Ist es bestimmt auch, "etwas Wahnsinn fährt mit", findet der Abenteurer. Wenn einer weiß, was so eine Tour für Mensch und Maschine bedeutet, dann der Blogger und Social-Media-Manager. Er ist bereits mehrere inoffizielle Weltrekorde auf der Vespa gefahren, zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt. Alle Infos zu seinen spektakulären Fahrten gibt es auf http://markus-mayer.info. Eigentlich hatte Markus André Mayer etwas Größeres geplant und wollte in acht Monaten rund 25.000 Kilometer quer durch Europa fahren, auch hier wieder für den guten Zweck: "Aufgrund der unsicheren Lage an den Grenzen und der beinahe unmöglichen Planung sowie Corona-bedingte Verspätungen bei den Rückmeldungen von Organisationen und Clubs habe ich mich kurzfristig entschlossen, die Tour in einen 'Vespa Gentleman Giro Germanica' und eine europäische Tour zu splitten. Die diesjährige Tour führt mich durch fünf Länder und über 6.000 Kilometer und kann als Warmlaufen für die Haupttour 2022 betrachtet werden."

Zwischenstopp an Zeche Zollverein

Mitte der Woche machte der Vespafahrer in Essen Halt. An Zeche Zollverein gab es einen Pressetermin, abends Currywurst bei Frank Lohmann in Werden. Viele Vespaclubs in Deutschland unterstützen Markus André Mayer auf seiner Tour, begleiten ihn Stück der Strecke oder bieten Kost und Logis. So auch der Werdener vom Gelsenkirchener Vespaclub "Scooter Boys". Etliche Clubs in Deutschland und der ganzen Welt helfen beim Spenden sammeln, man sieht sich als große Familie - "La Vespa Famiglia", wie Mayer sie gerne nennt.

Aktuell sind schon rund 45.000 Euro an Spenden zusammen gekommen (sogar aus Hongkong).

Das Geld ist für die "Waldpiraten" – einem Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung im Heidelberger Stadtwald bestimmt. Und Markus André Mayer? Der fährt weiter, immer weiter....