Am Mittwochnachmittag, 29. Dezember, beabsichtigte eine 54-jährige Essenerin in Höhe der Weserstraße 116 in einen geparkten VW Polo einzusteigen. Da das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt war, betrat sie die Straße und öffnete die Fahrertür.

Noch bevor die Essenerin in ihr Fahrzeug einsteigen konnte, kollidierte von hinten ein unbekanntes Fahrzeug mit der geöffneten Fahrzeugtür des VW. Der Unfallgegner verlangsamte kurzzeitig seine Fahrt und stoppte am Fahrbahnrand, bevor er im Anschluss unerkannt in Fahrtrichtung Ruhrallee flüchtete.

Rot lackiertes Fahzeugteil sichergestellt

Nur durch Glück überstand die 54-jährige den Unfall ohne Verletzungen und kam mit dem Schrecken davon. An ihrem Polo entstand ein großer Sachschaden.

Durch den Zusammenstoß verlor der Flüchtende ein rot lackiertes Fahrzeugteil, welches am Unfallort sichergestellt werden konnte. Hierbei handelt es sich vermutlich um ein Teil des vorderen rechten Kotflügels.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, sollen sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.