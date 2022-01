Schlägerei am Hauptbahnhof

Am Donnerstagabend, 6. Januar, hat es gegen 23 Uhr an der Südseite des Hauptbahnhofes eine Schlägerei zwischen Jugendlichen gegeben. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fanden am Reisezentrum einen verletzten jungen Mann und riefen die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Gruppen von insgesamt sieben Jugendlichen, im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, verbal aneinander geraten. Der Streit eskalierte und ein junger Mann attackierte seinen 18-jährigen Kontrahenten. Im Anschluss flüchtete der Angreifer vom Tatort. Der 18-jährige Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft erlitt durch den Angriff mehrere nicht lebensgefährliche Schnittverletzungen und musste durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei 14-jährige wurden festgenommen

Bei einer umfangreichen Tatortbereichsfahndung wurden lediglich die beiden 14-jährigen Begleiter des Angreifers angetroffen. Zeugen beschrieben den Flüchtigen als männlichen Südländer im jugendlichen Alter. Er soll zwischen 165 und 170 cm groß und zur Tatzeit mit einer dunklen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Tathergang geben können, können sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden./