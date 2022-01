Am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Explosion in einer Bankfiliale an der Kupferdreher Straße. Vermutlich hatten mehrere unbekannte Täter mindestens einen Geldautomaten gesprengt.

Zeugen meldeten, dass drei dunkel gekleidete Personen mit einem dunklen Audi Kombi Richtung Velbert vom Tatort geflüchtet seien. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bisher nicht bekannt.

Sachschäden am Haus und mehreren Geschäften

Ein Spezialist für die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen des Landeskriminalamts konnte weitere Gefahren durch Sprengmittel ausschließen. Durch die Explosion wurde das Gebäude der Bankfiliale stark beschädigt. Ein hinzugezogener Statiker war bereits vor Ort. Nun prüft das zuständige Bauamt, ob Einsturzgefahr besteht. Von Sachschäden betroffen sind neben der Bankfiliale auch ein angrenzendes Nagelstudio, eine Fleischerei sowie ein gegenüberliegender Optiker. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Bewohner des betroffenen Hauses blieben unverletzt. Sie wurden zunächst in einem Bus betreut und schließlich in einem Hotel bzw. bei Angehörigen untergebracht.

Kupferdreher Straße gesperrt

Für die Dauer der Ermittlungen und Aufräumarbeiten bleibt die Kupferdreher Straße komplett gesperrt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0201/8290.