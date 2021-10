Als am Freitagabend, 15. Oktober, zwei unbekannte Männer gegen 22 Uhr eine Tankstelle an der Frintroper Straße betraten, bedrohten sie einen Tankstellenmitarbeiter mit einer Waffe und forderten die Öffnung der Kasse.

Nachdem der Angestellte die Kasse öffnete, ergriff einer der Unbekannten das Bargeld und steckte es ein. Die Täter flüchteten anschließend aus der Tankstelle und rannten in Richtung Borbeck.

Der Verdächtige mit der Schusswaffe hatte eine sportliche Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Sporthose, eine schwarze Kapuze und helle Handschuhe. Sein Gesicht war maskiert.

Sein mutmaßlicher Mittäter hatte auch eine sportliche Statur und trug eine schwarze Jacke. Außerdem hatte er eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen an, trug eine schwarze Kapuze, schwarze Schuhe und helle Handschuhe. Sein Gesicht war ebenfalls maskiert.

Beide Männer werden auf circa 22 Jahre alt und 1,85 Meter groß geschätzt. Sie sollen einen afrikanischen Phänotyp haben.

Wer im Bereich der Frintroper Straße / Frintroper Höhe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.