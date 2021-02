Bereits am Donnerstagabend, 11. Februar, verschwand ein zehnjähriger Junge aus der Wohnung seiner Schwester in Altenessen. Nach einem Streit mit einem Familienangehörigen war der aus Werden stammende Junge, der nur mit Pullover und Jogginghose bekleidet gewesen sein soll, verschwunden. Die Polizei hatte ihn mit zahlreichen Einsatzkräften, Hubschrauber und Spürhunden gesucht. Freitagabend ist er wieder aufgetaucht - in Leverkusen.

Laut Polizei hatte den Jungen eine Augenzeugin an einem Bahnhof in Leverkusen entdeckt, wieso er dort war, ist bislang noch nicht bekannt. Beamten fuhren direkt dorthin und nahmen sich dem Jungen an. Er soll wohlauf, aber etwas unterkühlt sein.

Stundenlange Suche blieb erfolglos



Stundenlang hatten die Beamten das Kind gesucht, dabei waren alle verfügbaren Streifenwagen aus Essen und Mülheim im Einsatz. Außerdem halfen viele Bekannte, Freunde und Kinder bei der Suche, die jetzt zum Glück ein positives Ende fand.

Die Polizei Essen hat dazu am heutigen Abend, 12. Februar, folgende Meldung veröffentlicht:

"Gegen 17.55 Uhr meldeten sich Polizisten der Kölner Leitstelle bei der Polizei Essen und teilten mit, dass eine Frau an einem Bahnhof in Leverkusen auf einen Jungen getroffen ist, der durchgefroren und ohne Jacke im Bahnhof stehen würde. Zeitgleich entsendete die Leitstelle der Kölner Polizei einen Streifenteam, welche den Jungen in Obhut nahmen und ihn schlussendlich als den vermissten Dennis B. identifizieren konnten. Damit kann die Suche nach dem Jungen eingestellt werden. Vielen Dank an alle Menschen, die uns bei der Fahndung unterstützt haben! "