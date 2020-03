In dieser Woche haben unsere Kollegen in Essen einen Aufruf gestartet: Unter dem Titel "Abbruch und Aufbruch" werden Fotos gesucht, die den Wandel der Stadt dokumentieren. Deshalb widmen wir diesem Thema unser "Foto der Woche", nicht nur in der Stadt Essen.

Welche markanten Gebäude sind in eurer Stadt abgerissen worden und was ist dort Neues entstanden? Habt ihr festgehalten, wie Gebäude platt gemacht wurden? Wie Sinnhaftes oder Sinnloses neu geschaffen wurde?

Beispiel Hertie-Immobilien



Als Beispiel kann stadtübergreifend die Entwicklung der Hertie-Immobilien gesehen werden. An einigen Standorten, zum Beispiel in Dortmund-Aplerbeck, wurde das bestehende Haus relativ kurz nach der Hertie-Schließung einer neuen Nutzung zugeführt. Dort eröffnete Kaufland eine Filiale. An anderen Standorten, etwa in Essen-Rüttenscheid, wurde die Immobilie abgerissen und ein Neubau entstand. Heute sind in dem Gebäude am Rüttenscheider Stern Gastronomie, Einzelhandel, Büros und Praxen beheimatet. Und dann gibt es noch die Bauruinen, die ungenutzt das Stadtbild verschandeln, etwa in Velbert.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (21. März) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Abriss und Aufbruch