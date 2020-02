Foto der Woche: Großbritannien

Jetzt ist es amtlich: Ab heute gehört Großbritannien nicht mehr zur EU - der Brexit ist damit weitestgehend vollzogen. Bereits im Sommer 2016 hatten die Britten mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt.

Das Vereinigte Königreich ist nicht nur die Heimat von Größen wie Shakespeare und den Beatles, sondern bietet zudem tolle Landschaften, moderne Großstädte und viele historische Gebäude. Über 66 Millionen Menschen leben derzeit im Vereinigten Königreich - 55 Millionen davon allein in England. Und vor allem England scheint sich derzeit in einem Umschwung zu befinden. Neben dem Brexit ist auch der Megxit, also der Austritt von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle aus dem englischen Königshaus, derzeit das Gesprächsthema in England.

Anlässlich des Brexits ist Großbritannien in dieser Woche das Thema für das "Foto der Woche". Ob Sightseeing in England, die Erkundung der Natur in Schottland oder Wandern in Nordirland. Das Vereinigte Königreich hat seinen ganz eigenen Charme und bietet daher tolle Fotomotive.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (8. Februar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.