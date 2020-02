Mein Bild auf der Newswall...

Mein Bild an der Newswall am Limbecker Platz in Essen.

Ich war dort für ein paar Aufnahmen, doch ich konnte leider, Wetter bedingt, nicht alle dargestellten Bilder der Lokalreporter aus dieser Woche festhalten. Eines ging leider im Regen unter...

Hier geht´s zu dem Bericht dazu. Link

Und hier noch ein kleines Video vom Limbecker Platz