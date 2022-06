Wir alle kennen sie, denn oftmals ziehen sie alle Blicke auf der Straße auf sich: Oldtimer. Egal ob Zweirad, Omnibus, Traktor oder Auto - sie fallen auf und lassen uns an vergangene Zeiten denken.

Kraftfahrzeuge, die das 30. Lebensjahr erreicht haben, gelten in Deutschland als Oldtimer. Wenn sie gut gepflegt und nahezu im Originalzustand sind, erhalten sie die Chance ein so genanntes "H-Kennzeichen" zu erhalten. Wichtig ist hierfür laut Fahrzeug-Zulassungsverordnung, dass das Fahrzeug zudem zur "Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes" dient.

Oldtimer versprühen Nostalgie und Charme und gefallen immer wieder durch ihr besonderes Design. Sie sind eine Abwechslung zu den üblichen Autos und in jedem Fall ein Hingucker.

Spannende Motive

Wir freuen uns über eure Fotos zu diesem Thema. Zeigt uns auch historische Fahr- und Motorräder oder doch ganz traditionell ein altes Automobil. Welcher Oldtimer ist euer liebstes Schmuckstück? Das Gewinnerfoto erscheint wie immer in unseren Ausgaben, sowie auf unserem Instagram-Kanal (www.instagram.com/lokalkompass).

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Immer samstags findet ihr auf lokalkompass.de/fotoderwoche einen neuen Fotowettbewerb, bei dem sich Hobby-Fotografen in der Lokalkompass-Community einer neuen Herausforderung stellen.

► Mitmachen ist kostenlos und kein großer Aufwand. Einfach auf lokalkompass.de/register als Bürgerreporter registrieren und los geht's.

► Den Wettbewerbs-Beitrag aufrufen (zu finden hier), nach unten scrollen und auf "Teilnehmen" klicken.

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (02.07.22) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet in der Regel am Dienstag nach Teilnahmeschluss (05.07.22), welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist. Der Gewinner wird unter dem Beitrag in den Kommentaren bekannt gegeben. Außerdem erhält der Gewinner eine Benachrichtigung per Persönlicher Nachricht.

► Die Siegerfotos werden in vielen unserer Anzeigenblätter im Kerngebiet von Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Zusätzlich wird das Foto der Woche immer auch auf unserem Instagram-Kanal (www.instagram.com/lokalkompass) veröffentlicht.

Oldtimer auf Rädern