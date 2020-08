NRW

SCHÖNE HEIMAT

überall...!

...

Wuppertal,

SkulpturenPARK Waldfrieden



... auch in



Wuppertal

und Umgebung

bin ich ab und zu mal´, gerne sogar,

weil ich dort zum Einen liebe Menschen kenne,

und weil es auch dort so Einiges zu entdecken gibt und gilt!

Den SKULPTUREN -PARK Waldfrieden, zum Beispiel...

ein wenig abseits vom städtischen Trubel, weiter höher gelegen, inmitten von GRÜN...

Hier, zwischen Elberfeld und Barmen, hatte sich einst ein in Wuppertal lebender Künstler einen TRAUM erfüllt:

BLACK and GREEN... interessant, fand ich diese Perspektive

TONY CRAGG

(und Andere) hat hier wirklich etwas BEZAUBERNDES geschaffen ...

einen "MUSEUMS-Wald" sozusagen, eine ganz besondere Kulturstätte...,

die nun leider auch ein wenig zu "leiden" drohte, in diesen wirklich ungewöhnlich-besonderen "CORONA-Pandemie-Zeiten"...

Da man dort aber VIEL und hauptsächlich DRAUßEN an der frischen LUFT ist,

und dieser WALDFRIEDEN dort im BERGISCHEN LAND gelegen, so schön SCHATTIG ist, wir uns außerdem auch gern´ in Galerien, Museen oder zu Veranstaltungen treffen,

haben wir uns entschieden, dort einfach mal´spazieren zu gehen...

Klar, kostet EINTRITT, doch ist es das hier alles wert, meiner Ansicht nach!

Auf unserem Rundgang im gut gepflegten Gelände, sahen wir so allerhand und verbrachten einen wunderbaren, schönen Nachmittag.

Momentan wird in den drei Ausstellungs-Räumen (Häusern)

"INSIDEOUTSIDE" von Sean SCULLY gezeigt.

Eigens für diesen interessanten "Waldfrieden" Park hat der international bekannte Künstler Scully neue Werke konzipiert. Noch bis zum 3.Januar 2021 kann man die faszinierenden Skulpturen des 1945 geborenen Iren in Wuppertal erleben, erfühlen... !

Einiges hat mich sehr beeindruckt!

Vielleicht schaue ich mir alles noch einmal an... denn diese Kombination aus NATUR (Wald) und diversen Kunstobjekten hat mich angesprochen....!

...Rundgang...!?! Spannend... :-)

derzeit ist der PARK immer

Dienstags bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, November bis März von 11 bis 17 Uhr.

Im Eingangsbereich sowie in den Häusern, auch bei Führungen, workshops usw. ist aus aktuellem Pandemei-Anlass eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Außengelände hingegen nicht...

Natürlich gibt es auch ein Café vor Ort,

außerhalb des Parks, also zugänglich auch für NICHT-Park-Besucher!

Kuchen, zu empfehlen... :-)

Einen kleinen Ausschnitt aus meinen JULI-Eindrücken zeige ich Euch hier gerne.

Wer also Lust hat, es noch nicht kennt oder sich interessiert,

schaut sich einfach auch einmal mit um,

klickt vielleicht einfach diesen link an und erkundigt sich selbst, was man da so alles ....

VIEL Freude dabei. :-)

.........................

