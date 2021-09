Die Dampfe in Essen-Borbeck steht bekanntlich nicht nur für Bierkultur. Allerdings hatte Corona in den vergangenen 18 Monaten alle geplanten Veranstaltungen ausgebremst. Nun nimmt das kulturelle Leben im Borbecker Brauhaus langsam wieder Fahrt auf. Nach dem 11. Borbecker Oktoberfest am 25. September treten im Oktober drei Revival-Bands im Festsaal an der Heinrich-Brauns-Straße 9-15 auf.

Vor wenigen Tagen sorgte eine Nachricht in der Welt der Rock- und Popmusik für Aufsehen: Fast 40 Jahre nach ihrer Trennung haben Abba doch tatsächlich eine neue Single veröffentlicht. Der Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 mit „Waterloo“ war der Beginn einer Weltkarriere, die allerdings nur acht Jahre dauerte. Nach Megahits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Money, Money, Money“ gingen Agnetha, Benny, Björn und Annafrid ab 1982 getrennte Wege. Am Samstag, 2. Oktober, ab 20 Uhr lassen „Abba Dream“ den Traum lebendig werden. Eintritt: 17,50 Euro.

Das erfolgreichste Quartett der Musikgeschichte sind und bleiben jedoch The Beatles. John, Paul, George und Ringo hielten es allerdings auch nur acht Jahre miteinander aus. Die Tribute-Band „HELP!“ erinnert am Samstag, 16. Oktober, ab 20 Uhr an die Fab Four und spielt die ganze Palette an Nummer 1-Hits wie ”Can’t buy me love”, ”Yesterday”, ”She loves you” oder ”Hey Jude”. Eintritt: 17,50 Euro.

Einer der größten Rocksänger aller Zeiten wäre am 5. September 75 Jahre alt geworden. Für die Fans von Queen ist Freddie Mercury aber sowieso unsterblich. In Erinnerung an ihn rocken die "Queen Kings" am Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr den Dampfe-Saal und spielen die größten Queen-Hits von „Bohemian Rhapsody“ über „We will rock you“ bis hin zur Hymne „We are the champions“. Eintritt: 19 Euro.

Ticket-Reservierungen per E-Mail an info@dampfe.de oder unter Tel. 0201/630070.