BUCH

„Auf dem Rand“

von Christoph A.G. KLEIN

(I. Auflage 2012)

EIN MANN, zwei LIEBEN-

eine Erzählung über die Erwartungen an die LIEBE und ihre objektiven Widersprüche

… ein, wie soll ich sagen, merkwürdiges Buch…

eine Erzählung, zur Liebe, oder irgendetwas drum´ herum´….

Ein junger Mann zwischen zwei Frauen…

ein junges, noch nicht so fest gefahrenes Leben, Erlebnisse, Erkenntnisse…

Im Prinzip eine nette Idee, und stellenweise hat dieser noch recht junge Autor auch ansatzweise richtig gute Beschreibungen gewählt, will sagen, richtig schöne Worte….

Diese Erzählung hat mich hin und wieder traurig gestimmt, nachdenklich und ehrlich gesagt, manches Mal auch ein wenig verstört. Also auch nicht hundertprozentig überzeugt.

Irgendwann, ich glaube auf der Mülheimer Lesebühne, traf ich diesen Autor mal´ flüchtig und hatte mir das Buch gekauft, weil mich dieses geschriebene Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit irgendwie gereizt hatte, zu lesen.

„Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt“ von Blaise Pascal….

Ja, das mag sein, ziemlich sicher sogar, und diese Zerrissenheit des Protagonisten dieser Erzählung „auf dem Rand“ wird sehr oft deutlich; insofern, wenn das des Autors´ Absicht gewesen war, dies´ hervorzuheben, ist es ein doch noch gelungenes Werk.

diverse Bücher

Leider hatte es mich in den lesenden Spätsommer-Momenten doch recht gelangweilt.

Es fehlt ein wenig an Esprit.

Der nötige Ernst mag stellenweise vorhanden,

es ist auch mitunter tiefgreifend genug, vielleicht sogar schwer verständlich.

Ja, vielleicht habe auch ICH etwas ein wenig falsch verstanden…

In dieser Geschichte…vielleicht mochte ich aber auch einfach nur diese Erzählweise nicht… irgendwie fehlte mir der KICK´, der Witz´, ein Buch mit wachsender Begeisterung weiter zu entdecken, zu lesen, einer Sache´ auf den Grund zu gehen…

Wenn ein Autor, eine Autorin das NICHT schafft, dann…

nun, dann zieht sich das „ZU ENDE“- Lesen wie Gummi unnötig in die Länge und obwohl es nur knappe 125 Seiten stark war, gähnte ich mich hin´ durch…

Also, leider hatte mir dieses Werk weniger zugesagt, schade ….

