BUCH...

(erschienen 2018)



MICHELLE OBAMA





"Becoming"

...sehr gespannt bin ich auf diese weit über 500-Seiten starke

(AUTO-)Biographie...

der ehemaligen FIRST LADY der United Staates of America...

der ersten "schwarzen" Frau in dieser Rolle im Weißen Haus!

Ein kleines Mädchen namens Michelle teilt sich mit ihrem Bruder ein kleines Zimmer,

lernt von den Eltern, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und weiß genau, wie es sich anfühlt, die einzige FRAU,die einzige schwarze´ Frau wohlgemerkt, in einem Raum zu sein....

Eines Tages trifft diese junge Frau den Jurastudenten Barack und nun versuchen beide mit allen Widrigkeiten des Alltags, der hihligts und weniger schönen Momente im Berufs- und Familienleben klar zu kommen, vermutlich sich auch weiterhin zu respektieren und zu lieben...

und irgendwann sitzt diese Michelle zusammen mit ihrem Barack

im WEIßEN HAUS in Waschington D.C. und schreibt zusammen mit ihm Geschichte,

Weltgeschichte ...

WER sind wir, und...wer möchten wir werden ...

BUCH - Cover

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Nein, ich habe es noch nicht gelesen, gerade mal´die ersten Seiten;

es wird dauern, ...

immer mal´ wieder für dieses Buch Ruhe und Zeit zu finden...

und es wird sicher spannend, interessant und gewiss nicht immer leicht nachzuvollziehen sein...

aber...es weckt meine Neugierde, ungemein...

zu erfahren, was diese Frau sooo´ alles zu erzählen, zu sagen hat, die von ihren Eltern mitunter gelernt hat, viel zu arbeiten und viel zu lachen und ihre Stimme einzusetzen...!

Die Geschichte ihres Landes zu erkennen,

den Wert der Geschichte, und, letztlich, zu ihrer eigenen Geschichte zu gelangen...

zu leben und zu erzählen ...!

Bild von Oliver Schäfer zur Ausstellung "Fearless Women" in der Essener GRUGA 2021 anläßlich des Intern.Weltfrauentages....

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Faszinierend bereits das Vorwort...

der 1964 geborenen, wie ich finde, starken tollen´ Frau!

Bin gespannt ...

...

ich ziehe mich dann mal´zurück...

muss lesen, was sie so zu sagen hat...

gewiss, eine GANZE Menge! :-)

---------------------------------------

Spontan! Tipp!

AAT Mai 2021