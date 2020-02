Am Freitag war der Comedian Sascha Korf im Stratmanns Theater mit seiner neuen Show „… denn er weiß nicht, was er tut“.

Sascha Korf versteht es auf sehr hohem Niveau interaktiv zu agieren. So stellte er am Anfang erstmal für Diejenigen, die ihn noch nicht kannten fest, dass er gerne mit der ersten Publikumsreihe rege kommuniziert. Das heißt im Klartext: „Es gibt ein Bereich in dem gelacht wird und es gibt ein Bereich über den gelacht wird.“ Und dies war wirklich der Fall, ohne dass jemand bloß gestellt wurde. So lernten wir, das Publikum im hinteren Bereich, die vordere Reihe näher kennen. Zum Beispiel Olaf, Melanie, Karin, Hannelore und Marian. Wo sie herkamen, welchen Beruf sie haben, wo und wie gerne Urlaub gemacht wird und nicht zu vergessen, in welchem Verhältnis diese untereinander sind. In diesen Gesprächen baute Sascha Korf gekonnt seine Gags ein.

Sehr interessant und humorvoll war auch die Entstehungsgeschichte zu erfahren, wie laut Sascha Korf der liebe Gott Mann und Frau erschaffen hat.

Zur Unterstützung von Sascha Korf kam Alexis Kara vom Springmaus Theater in Bonn dazu. Die beiden machten zusammen Improvisationstheater vom Feinsten. Sascha Korf und Alexis Kara begeisterten dabei mit ihrer Körpersprache und mit den tollen Wortspielen. Sie verstanden es brillant, Inhalte der gewonnen Gespräche aus dem Publikum mit einzubauen.

Fazit des Abends: Der Abend war voll gelungen.