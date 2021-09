Traditionell zeigt das Schauspiel Essen in der Vorweihnachtszeit ein Familienstück im Grillo-Theater. Pandemiebedingt musste das Weihnachtsmärchen im vergangenen Jahr leider abgesagt werden. Umso glücklicher ist Schauspielintendant Christian Tombeil, dass in dieser Spielzeit „Der Zauberer von Oz“ nach dem Kinderbuch von Lyman Frank Baum für Theaterfans ab sechs Jahren wieder im Grillo-Theater gespielt werden kann. Die Premiere ist am 23. Oktober, 17 Uhr.



Damit Lehrer, die gerne eine Vorstellung im Grillo-Theater mit ihren Klassen besuchen möchten, besser planen können, hat das Schauspiel Essen nun alle Vorstellungstermine bis Anfang Februar auf der Website www.schauspiel-essen.de veröffentlicht. Der Vorverkauf für die Oktobervorstellungen hat bereits begonnen. Für alle weiteren Termine, die noch nicht im Verkauf sind, besteht die Möglichkeit, Tickets unverbindlich vorzubestellen. Hierzu steht ein Formular zur Verfügung, das an den Vorverkaufsstellen der TUP erhältlich ist und auf der Seite der Theater und Philharmonie Essen heruntergeladen werden kann. Vorbestellungen für Gruppen sind auch unter Tel. 0201/8122188 oder E-Mail (nicole.momma@tup-online.de) möglich.

Folgende Vormittagstermine für Schulklassen sind im Grillo-Theater geplant:

25. Oktober, 9.30 Uhr | 26. Oktober, 9.30+12 Uhr | 27. Oktober, 9.30 Uhr | 8. November, 9.30 Uhr | 9. November, 9.30+12 Uhr | 10. November, 9.30 Uhr | 15. November, 9.30+12 Uhr | 29. November, 9.30+12 Uhr | 6. Dezember, 9.30 Uhr | 21. Dezember, 11 Uhr | 22. Dezember, 9.30+12 Uhr | 10. Januar, 9.30+12 Uhr | 11. Januar, 9.30 Uhr | 17. Januar, 9.30+12 Uhr | 18. Januar, 9.30 Uhr | 31. Januar, 9.30 Uhr | 1. Februar, 9.30 Uhr

Eintritt pro Person: 6,60 Euro. Dieser Preis gilt auch für Lehrer/Betreuer im Gruppen- und Klassenverband.

Vorstellungen für Familien:

23. Oktober, 17 Uhr (Premiere) | 7. November, 16 Uhr | 13. November, 16 Uhr | 14. November, 14.30 Uhr | 27. November, 16 Uhr | 28. November, 14.30+17 Uhr | 5. Dezember, 16 Uhr | 21. Dezember, 15 Uhr (geschlossene Vorstellung) | 26. Dezember, 14.30+17 Uhr | 9. Januar, 17 Uhr | 15. Januar, 16 Uhr | 29. Januar, 16 Uhr | 30. Januar, 14.30 Uhr

Eintritt: Kinder/Jugendliche (u27): 8 bis 12 Euro; Erwachsene: 11 bis 18 Euro.

Die Inszenierung wird gefördert von der Stadtwerke Essen AG.