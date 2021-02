Bei schönstem Wetter eine wunderschöne "Zechen Tour" durch das Ruhrgebiet unternommen.

# Zeche Auguste Victoria Schacht 8 (Haltern am See)

(Auffälliger Förderturm in A-Form)

# Zeche Ewald Schacht 1-2-7 (Herten)

(3 Schächte - beliebtes Ausflugsziel)

# Zeche Lohberg Osterfeld Schacht 2 (Dinslaken)

(1 Förderturm - oder besser, das was davon noch steht)

# Zeche Prosper Haniel Schacht 10 (Bottrop)

(Modernes Fördergerüst)

# Zeche Prosper Haniel Schacht Franz Haniel (Bottrop)

(wurde als letzte Zeche Dezember 2018 geschlossen)

Rundum - ein Super Tag mit Zechen- und Ruhrpottromatik.