DIE hoffenden ENGEL´

FROHE WEIHNACHT 2019



HEILIGABEND

Gottesdienst GEDANKEN....

(PAUL KLEE... wiki´...)

Den halben Tag über hatte es geregnet und statt leise rieselnder Schnee, war es auch nachts noch hin und wieder zart nass von oben, als wir uns in die Kirche begaben. Ich hatte sehr darauf gehofft, den Schirm wenigstens auf diesem Weg geschlossen halten zu können. Sie wurde erhört, meine Hoffnung.

Nun saß ich da, unter einer schön dezent geschmückten Weihnachtstanne in einer Kirche, wie in nahezu jeder HEILIGEN NACHT und lauschte denen, die vielleicht was zu sagen haben.

Engel. Die Frohe Botschaft der Engel.

Ist all´ das heute noch angemessen, passt es noch in diese Zeit, in der wir leben!?

Fragt der Pfarrer… in die Gemeinde schauend.

Wo begegnen uns denn schon solche Wesen, mit Flügeln, Gottes´ Gesandte, Boten, die uns vielleicht etwas mitteilen wollen, oder uns einfach nur schützen wollen? Wo und wie kann man Engeln begegnen, und wer glaubt denn bitteschön an „sowas“ ?!

Engel, haben durchaus auch heute noch Konjunktur.

Vielleicht nicht mehr Hoch-Konjunktur, aber diese menschlich anmutenden Wesen mit Flügeln scheinen noch bekannt zu sein und für Viele sogar sowas wie Glücksbringer.

SCHUTZENGEL.

Vielleicht, so spricht er weiter, und ich denke mir so meinen Teil dazu, vielleicht können manche Menschen eher an ENGEL glauben, als an GOTT!?!

Engel wirken zunächst recht MENSCHLICH! Naja, bis auf die Flügel.

Und Flügel, nun, auch sowas hat sich sicher der Ein oder Andere schon gewünscht….

Fliegen können.

Mag sein, dass es leichter so ist, weil man vielleicht einmal Dinge erlebt hat, die einem fast himmlisch vor kamen, so, als hätte ein ENGEL [i]diese Geschehnisse irgendwie mit getragen, beeinflusst oder wie auch immer.

Die Menschheit heute, ja, was braucht die Welt denn heute noch?!

Engel, die da irgendwie und irgendwo etwas verkünden, nun, daran glauben vermutlich die Wenigsten.

Doch können wir alle heute im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht trotzdem an irgendetwas glauben?!?

Nein, nicht an GELD, Macht oder Gewalt.

An sowas wie Engel, wie „Wunder“, wie schöne Erlebnisse, oder wunderbare Zufälle, an glückliche Umstände, wenn man zum Beispiel aus einem schweren Unfall nahezu unverletzt heraus´ kommt…

Einfach hoffend an eine höhere Macht glauben?

Vielleicht eben an so etwas wie einen Engel, eine liebe Nachbarin, einen Nachbar, einen Freund, einen Partner, nun, irgendwer, der einem gerade die Augen öffnete, vor Etwas´ bewahrte´ oder einfach DA ist, wenn man Jemanden braucht, sowas wie ein kleiner Beschützer…

Engel sind eben Gottes Vertreter…

So sagen die, die glauben, die echten Christen…

Und ich sehe mich da sitzen in dieser viel zu milden HEILIGEN Nacht im Jahre 2019 nach Christi´ Geburt und ernsthaft nachdenken, mich erinnern….

An Momente in meinem Leben, wo ich glaubte, etwas ganz Besonderes erlebt zu haben, etwas, was vielleicht so nur „Engels-Werk“ sein könnte.

Paul Klee hatte es in den letzten Jahren seines Lebens, 1940 verstarb er, nicht leicht, und diese ENGEL malte er in diesen späten Jahren.

Der Hoffende, der Zuversicht bringende….

Der vielleicht fest an Etwas glaubende Engel…

Ich starre auf das Bild, in diesem Gottesdienst sitzend, und immer mehr greift diese Hoffnung, von der da erzählt und gesungen wird, auch ein wenig nach mir.

Ich bin zwar nicht Engel-affin´ wie so manch andere, aber ich habe auch nichts gegen Engel, jedenfalls nichts gegen diesen hier, von diesem Künstler Klee, der übrigens viele wundervolle Bilder schuf, wie ich finde.

Ja, möchte ich fast sagen, da, am Heiligen Abend, und auch jetzt, da ich mich wieder erinnere an das Erlebte in dieser Nacht, JA, irgendwie glaube ich schon, dass es auch heute noch sowas wie E N G E L gibt.

Und ich glaube, naja, fast, auch mal´ einem begegnet zu sein, vor langer Zeit. Es mag nur ein Gefühl sein, doch Hoffnung war und ist doch immer ein Begleiter gewesen, oder irre ich mich da?

Heute noch unter uns? Vielleicht nicht mehr nur ausschließlich auf den Feldern, uns begegnend, auch nicht immer mit sichtbaren Flügeln, aber … wer weiß, vielleicht eben doch Engel.

Engel der Hoffnung, mitten unter uns.

Warum sonst sollte sich die Erde noch immer drehen?!?

Ich weiß es nicht, nicht wirklich, nicht genau.

Doch was ich weiß, dass ich in dieser Nacht zufrieden heim lief, den Blick empor gerichtet, zum Himmel hoch, und ich wurde das Gefühl nicht los, einen Engel auf einer Wolke hockend, mich beschützen wissend.

DANKE



für diese schöne HEILIGABEND Messe.

DANKE, Engel´….

[/i]Erinnerungen an den HEILIGEN ABEND 2019

31.12.19 TEXT + Fotos AAT, in der Nacht vom 24.12. auf den 25.12.19 phantasiert