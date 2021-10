Wohin werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten aufbrechen, in Kirche und Gesellschaft? Die Essener Reformationsfeier am Sonntag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Kreuzeskirche, Kreuzeskirchstraße 16/Ecke Weberplatz, lädt dazu ein, sich dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern - durch durch Liturgie und Tanz, Worte und Töne.

"Wir können nicht weiterleben wie bisher, in diesem blinden, autodestruktiven Modus, der die eigene Verletzlichkeit leugnet", schreibt die Autorin und Publizistin Carolin Emcke in der Süddeutschen Zeitung (Ausgabe vom 31.Juli/1.August 2021). Also: aufbrechen - Selbstverständliches in Frage stellen, aus dem Weg räumen - und vielleicht Platz für Neues schaffen. ("Empty the space - to imagine something new".) Mich dem Gefühl der Fremdheit aussetzen - die Blickrichtung ändern. Die Bewegung ahnen, die möglich ist... Sich endlich verabschieden und Neues entdecken.

Vom Aufbrechen in Kirche und Gesellschaft

Was geschieht mit uns, wenn sich vertraute Ordnungen ändern? Die Suche nach Antworten fordert uns heraus – und das ganz besonders in einer Zeit, in der wir uns unserer Verletzlichkeit fast täglich neu bewusst werden und die Sehnsucht nach Stabilität und einem festen Untergrund wächst. Mitwirkende sind Skriba Silke Althaus, Pfarrerin Maren Wissemann und Pfarrer Jan Vicari (Liturgie und Worte), Darko Radosavljev und Julius Olbertz (Tänzer der Folkwang-Companie), das Vokalensemble Vollklang (Gesang), Jörg Ritter (Percussion) und Thomas Rudolph (musikalische Leitung und Orgel).

Im Anschluss an den Gottesdienst bietet das Diakonie-Restaurant Church den Gästen einen Imbiss an. "Wir freuen uns sehr, dass wir Sie nach der Pause wegen des Lockdowns in diesem Jahr wieder zur Reformtionsfeier einladen können", erklärten Skriba Silke Althaus und Heiner Mausehund, stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises Essen, bei der Vorstellung des Plakates im Haus der Evangelischen Kirche. "Es wäre schön, wenn Sie am 31. Oktober unser Gast sind. Wir wünschen Ihnen viele gute Gedanken und Begegnungen!"

Organisatorische Hinweise

Für diese Präsenzveranstaltung gilt die sogenannte 3-G-Regel im Sinne der Corona-Schutzverordnung – d.h. die Teilnehmenden müssen nachweislich immunisiert (geimpft oder genesen) oder getestet sein. Wir werden feste Sitzplätze haben, so dass am Sitzplatz auf das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verzichtet werden kann. Der besseren Planung halber bittet der Kirchenkreis um eine Anmeldung per Mail an die Adresse antwort(at)evkirche-essen.de oder auch telefonisch unter 0201 22 05-212. Vielen Dank für Ihr Verständnis!