In Essen gibt es viel schönes und besonderes zu sehen und zu erleben.

Eine Attraktion reicher ist Essen mit der Galerie S-ART in der Lindengalerie im Deutschlandhaus.

Auf über 600 qm gibt es hier Pop-Art und Street-Art auf unterschiedlichen Ebenen auf unterschiedlichste Materialien zu sehen.

Großformatige Bilder auf Leinwand , Graffiti auf Edelstahl , Acrylfarben auf Plexiglas oder Weltexclusiv POP-ART auf einzigartigen Tischen oder einfach der Zauber den S-ART in seinen Arbeiten versprüht , machen diesen Ort zu etwas ganz besonderem und immer einen Besuch wert.

S-ART stellt an 12 Orten in Deutschland aus und hat seinen Ursprung und Hauptsitz in Essen am Hirschlandplatz .

Invasion Essen ist eine Arbeit aus der Serie "Invasionen" die S-ART seit über Jahren mit unterschiedlichsten Orten und Sehenswürdigkeiten gepaart mit Helden seiner Jugend auf die Leinwand bringt.

Seid gespannt und lasst Euch in den zahlreichen Ausstellungen und Arbeiten von den Invasionen bezaubern und verzaubern.