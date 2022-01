Wir sind schon so weit zusammen gereist und haben so viel Schönes erlebt. Da ist mir doch glatt aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht gezeigt habe wie mein Buch aussieht. Das werde ich jetzt mal nachholen. Gerade bin ich dabei mich auf Instagram einzuarbeiten und dort läuft alles über Bilder. Daher ist jetzt einiges zusammen gekommen und das möchte ich euch nicht vorenthalten - auch wenn sich Wiederholungen ergeben. Außerdem wollte ich auch unbedingt mal versuchen so eine Fotostrecke zu machen...



Was das Cover betrifft habe ich mich für ein schlichtes Design entschieden. Tja, ich bin halt keine Grafikerin und muss im Rahmen meiner Möglichkeiten bleiben. Hier seht ihr das Bild, wie das Buch im Internet angeboten wird.

Das Letzte, was ich dem Buch hinzugefügt habe, ist ein Vorwort. Meine ersten Leser erwähnten oft, dass sie Gedichte noch nie interpretieren konnten. Darin war ich in der Schule auch nicht gut. Aber in diesem Fall kommt es nicht darauf an, was ein Lehrer von eurer Meinung hält. Es kommt für mich einzig und allein darauf an, was die Worte für euch bedeuten und wie ihr sie für euch nutzen könnt.

Als nächstes möchte ich euch einen kleinen Blick ins Inhaltsverzeichnis gewähren. Einiges davon kennt ihr bereits.

Aufmerksame Leser haben bestimmt auch schon mitbekommen was im Buch über die Autorin zu lesen ist...

Anfügen möchte ich auch die kleinen Kunstwerke, die die Schüler des Gymnasiums Essen Werden zu meinen Gedichten angefertigt haben.

Heute wurden meine Flyer geliefert - naja diesmal musste ich sie im Paketshop abholen. Man kann ja nicht immer so ein Glück haben;)

So, das war meine erste Fotostrecke - einfach mal so zwischendurch.

Bis bald, eure Bine!