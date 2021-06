Der Essener Künstlerverein WBK lädt am 13. Juni um 12 Uhr zur Finissage ins Forum Kunst und Architektur am Kopstadtplatz ein. Die Veranstaltung beendet die Ausstellung „Transparenz“, in den gut einsehbaren Innenräumen präsentiert wurde: Blicke ins vergangene Jahr, Blick durch die Gardine auf Nacktes und Verhülltes, undurchsichtige „intransparente“ Dunkelmänner mit Sonnenbrille … Das Americas Guitar Duo (Gillian Omalyev und Vinícius Jacomin) sorgt für sommerlich warme Klänge zur musikalischen Begleitung der Veranstaltung.