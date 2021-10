Im Rahmen des Essener Festivals für Neue Musik "NOW!" finden unter dem Motto „Mikrokosmos – Makrokosmos“ von Donnerstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 7. November, Konzerte in unterschiedlichsten Besetzungen statt, die in zahlreichen Ur- und Erstaufführungen einen Bogen von der feingliedrigen Mikrotonalität bis zu fernen Klangräumen spannen.



An folgenden "NOW!"-Konzerten sind Folkwang Studierende und Lehrende beteiligt:



Am Freitag, 29. Oktober, findet um 20 Uhr im Alfried Krupp Saal in der Philharmonie Essen die deutsche Erstaufführung von „Luzifers Tanz“ aus Karlheinz Stockhausens (1928-2007) Mega-Opus „Licht“ statt. Hierbei arbeiten erstmalig alle NRW Musikhochschulen zusammen. 30 der insgesamt 70 mitwirkenden Bläser und 10 Schlagzeuger sind Folkwang Studierende. Es dirigiert der Stockhausen-Schüler Adrian Heger. Einen Eindruck des Projekts vermittelt die Probendokumentation: https://youtu.be/7A4-MbfzSWI. Am Samstag, 30. Oktober, werden um 16 Uhr in der Neuen Aula am Campus Essen-Werden Stücke von Luigi Nono (1924-1990), Mario Davidovsky (1934-2019) und Tristan Murail (*1947) präsentiert. Es folgt die Uraufführung einer Komposition von Michael Edwards (*1968), Folkwang Professor für Elektronische Komposition: „Seven Rotations of Seven for Three (Triple Doubles) mit oder ohne Live-Elektronik”. Um 21 Uhr remixt die DJ-Gruppe "folkwang elektrisch" live die Musik des jungen Ensembles Studio Musikfabrik im RWE Pavillon der Philharmonie Essen. Unter dem Titel „LIVE! REMIX! NOW!“ erklingen Harrison Birtwistles (*1934) „Silbury Air" und Liza Lims (*1966) „Songs found in Dream". "folkwang elektrisch" wird auch am Montag, 1. November um 14 Uhr dabei sein, wenn Studierende der Folkwang Universität der Künste und Anne-Cathérine Heinzmann, Folkwang Professorin für Instrumentalausbildung | Querflöte, im Karl-Ernst-Osthaus-Saal im Museum Folkwang konzertieren. Unter dem Titel „Nähe und Ferne“ interpretieren die Musiker insgesamt fünf Stücke der Komponisten Fausto Romitelli (1963-2004), Beat Furrer (*1954), Georg Friedrich Haas (*1953), Hèctor Parra (*1976) und Salvatore Sciarrino (*1947). „Neues Werk für Flöte“ von Hèctor Parra ist ein Auftragswerk der Philharmonie Essen und wird von Anne-Cathérine Heinzmann an diesem Tag uraufgeführt.

