In der Reihe „Folkwang zu Gast“ finden in Kooperation mit dem Forum Kreuzeskirche regelmäßig Orgelkonzerte statt.Am Dienstag, 2. Februar, wird eines der Konzerte ab 19 Uhr erstmals im Livestream übertragen.

Folkwang-Professor Roland Maria Stangier widmet sich an diesem Abend Werken, die im Zusammenhang mit Ludwig van Beethoven stehen. Unter dem Motto „Wege zu, um und nach Beethoven – die Emanzipation des Orgelvirtuosen“ interpretiert er unter anderem Werke von Joseph Haydn, Claude Balbastre und Carl Czerny. Der Link zum Livestream ist bis zum 9. März hier abrufbar.