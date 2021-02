...wieder einmal eine kleine Rezension...

[i]



„Hey du!“

Ein Kater wird erwachsen

…ein Buch von



Constance Krug

(EPV)[/i]

… zu Weihnachten 2019, glaube ich, war es gewesen, also noch bevor sich unsere Welt in diese CORONA-Pandemie hat leider einhüllen´ müssen, bekam ich ein witziges Buch geschenkt, welches ich dann in diesen Zeiten des „hauptsächlich-daheim-Bleibens“ auch mal´ lesen konnte. Für irgendwas muss ja schließlich jede Zeit gut sein...

Ein wahnsinnig unterhaltsames Werk über das Leben zweier Katzen,

die zusammen mit ihren Menschen so allerhand erleben.

...einfach klasse zu lesen! :-)

Aus der Sicht des Katers geschrieben, der sich „HEY DU“ nennt, weil es so ziemlich das Erste gewesen ist, was ein Mensch zu ihm als kleines Kätzchen´ gesagt hatte. Fortan hielt er HEY DU für seinen Namen.

Die 1964 in Brandenburg geborene Autorin Constance Krug ist als Lehrerin tätig und hatte bereits in jungen Jahren mit dem Schreiben von Gedichten und kleinen Geschichten begonnen. Sie selbst schrieb einmal, das Lesen ihrer Bücher sei nicht ohne Nebenwirkungen und Risiken.

Ich kann bestätigen, dass zumindest ein großes Risiko besteht, dass die Lachmuskeln aktiviert werden. Bei all´ diesen kurzweiligen Wortgefechten und sonstiger „Katzen-Alltags-Komik“ kann man durchaus die Zeit vergessen und diese eben sinnvoll fröhlich verbringen, gerade optimal für unsere ständigen „lockdown“-Zeiten in 2020 und 2021….

Ein kleines Katzen-Geschwister-Paar zieht zu den Menschen und erzählt aus eigener Sicht, was es denn beim Erwachsenwerden so alles erlebt, und das macht nicht nur Lust auf KATZE, sondern amüsiert gewiss auch Leser*Innen ohne Haustiere.

Mir jedenfalls haben die witzigen Anekdoten aus dem Edition Paashaas Verlag (Hattingen) sehr viel Freude bereitet und ich kann dieses gut geschriebene Werk nur wärmstens empfehlen.

Über so ungefähr 210 Seiten wird man bestens unterhalten und es braucht nicht viel Phantasie, um sich die gut erzählten Geschichten vorzustellen.

Man lacht, leidet und lebt förmlich mit diesen Tieren und ihren Zweibeinern mit und diese verbal geschaffene Vertrautheit des Buches gefällt mir besonders.

...aus dem BUCH "Hey du"

Gelungen!

Auch die Illustrationen einer Sibylle Paul dazu

passen ins Bild und runden diesen kleinen Schmöker gut ab…

Natürlich könnte ich nun noch viele nette Details aus diesem Buch verraten,

macht aber meiner Ansicht nach wenig Sinn, falls Ihr auf den Geschmack gekommen sein solltet…



SELBER LESEN

macht bekanntlich viel mehr Spaß :-)



Viel Vergnügen bei und mit dieser netten Lektüre.

Ein echt gelungen-amüsantes Buch!

--------------------------------------------------------------------------

Anfang 2021

BText+Fotos: AAT 2020/2021