Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen: Songs wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York, New York“ bescherten ihm Weltruhm. Bis heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. Im Laufe seiner Karriere gelang es Sinatra, einen unverkennbaren Stil zu bewahren und trotz gegenläufiger Trends immer an der Spitze des kommerziellen Erfolgs zu bleiben. So wurde er zu einem der wichtigsten Charaktere im amerikanischen und internationalen Musikgeschäft.

Grund genug, um das Leben und Wirken Sinatras in einem Musical nachzuerzählen. „That’s Life“ feiert im Januar Weltpremiere. Glamourös war sein Leben zwischen Las Vegas und New York und auf den Bühnen der ganzen Welt, leidenschaftlich seine Ehen mit Nancy Barbato, Ava Gardner oder Mia Farrow, geheimnisvoll seine Beziehungen zu Mafia und Politik. Kurzum: Frank Sinatra liefert mit seinem turbulenten Leben und seiner Karriere den Stoff für eine Musical-Inszenierung. Die Las Vegas-Show präsentiert „Frankie Boy‘s“ Hits und versetzt die Zuschauer zurück in die Zeit des Swing mit seinen Big Bands.

Zu sehen ist das Musical "That's Life" am 8. Februar in der Dortmunder Westfalenhalle sowie am 2. April im Essener Colosseum Theater. Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.