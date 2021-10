Am Mittwoch, 13. Oktober präsentiert Johannes Brinkmann von 20 bis 21.30 Uhr seine Hommage an Udo Jürgens „Um das zu sagen, schrieb ich dieses Lied.“ im Theater Courage, Goethestraße 67.

Am 21. Dezember 2014 war Udo Jürgens mit 80 Jahren ganz unerwartet verstorben. Johannes Brinkmann findet, er ist es wert, dass man ihn nicht vergisst.

Udos unermüdliches Wirken hat "Unterhaltung mit Haltung" geschaffen. Wer ihn immer noch für einen Schlagerfuzzi hält, den würde Johannes Brinkmann gerne davon überzeugen, dass seine Vorstellung von Udo nicht stimmt.

