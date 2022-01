„Trotz der Corona-Pandemie und dadurch erschwerter Bedingungen in den vergangenen fast zwei Jahren, haben sich die Verantwortlichen im Kolpingwerk und Kolping-Bildungswerk Essen nicht entmutigen lassen und auch für das Jahr 2022 ein Programm entwickelt, was vielfältig und bunt ist“, so Diözesangeschäftsführerin Dorothea Dautzenberg.

„Wir wollen die Menschen in unserem Verband zusammenführen und weiter qualifizieren, uns aber auch gesellschaftlich relevanten Themen wie der Altersarmut widmen.“ Dass dies längst auch abseits klassischer Formate wie zum Beispiel durch Bildungsseminare geschieht, wird bei einem Blick in das Programmheft deutlich. Denn auch der katholische Sozialverband im Bistum Essen geht mit digitalen Formaten wie dem quartalsweisen Talk „Moment mal!“ neue Wege. In diesem Format kann sich jedes Mitglied zu einer Videokonferenz dazuschalten und zu relevanten Themen aus Kirche und Gesellschaft mit prominenten Gästen wie dem Bundestagsabgeordneten Stefan Nacke oder dem Vorsitzenden des Landesjugendringes NRW, Max Pilger, diskutieren.

Fachtagung ist Veranstaltungshighlight

Besonders stolz ist Dautzenberg, dass im April 2022 in Bottrop der Fachtag zur Altersarmut durchgeführt werden kann und dazu der bundesweit anerkannte Politikwissenschaftler Dr. Christoph Butterwege, gewonnen werden konnte.

Das Programm wird abgerundet durch solch vielfältige Formate wie den „Frauenliteraturbrunch“, das „Kamingespräch“, die „Pflanzentauschbörse“ und einen Fotoworkshop zum Thema „Industriekultur“..