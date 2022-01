Unter dem Titel „Momentum“ kommt es am Samstag, 15. Januar, um 19 Uhr im Alfried Krupp Saal, Huyssenallee 53, zu einem revolutionären Aufeinandertreffen von realen Personen und künstlicher Intelligenz.

Mithilfe einer speziell entwickelten Hologrammtechnik treten die digitalen Musiker in Erscheinung und nehmen interaktiv Einfluss auf das musikalische Geschehen.

Das Konzert richtet sich an Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene.

Es gilt die 2G-Regel. Karten zu 18, ermäßigt 11 Euro sind im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Dienstag bis Samstag, 13 bis 18 Uhr), unter Tel. 0201 8122-200 (Montag und Samstag 10 bis 16 Uhr; Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) sowie unter www.theater-essen.de erhältlich.