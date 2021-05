Mal wieder Lust auf Theater- und das bequem vom eigenen Sofa aus? Das Paul-Gerlach-Bildungswerk der AWO Essen lädt ein zu einem etwas anderen Theaterbesuch digital über Zoom bei dem man mit anderen die Chance hat, die Geschicke Europas zu lenken! Kommen Sie mit ins Lokal Europa – einem theatralischen Planspiel des BRACHLAND-Ensembles in dem Sie als Zuschauende und Gäste des Lokals auf einmal zu Vertretern des EU‑Parlaments werden.

Alles fing damit an, dass das Lokal Europa nicht an seine Hühnerlieferung für die Gastronomie kam und so Opfer eines europäischen Handelsstreites wurde – nach einer Beschwerde bei der EU soll das Lokal nun selbst entscheiden und es erst mal besser machen – dafür brauchen wir Sie! Lokal Europa ist keine Lehrstunde für EU-Gesetzgebung, sondern ist ein interaktives Gesellschaftsspiel, welches Sie an Ihren persönlichen Stammtisch setzt und ihre Rolle als Bürger*in auf die Probe stellt. Während der Vorstellung nutzen Sie spielerisch Tools und Techniken, mit denen Sie Umfragen durchführen und Stammtisch-Diskussionen führen können.

Der Termin ist am 01. Juni um 18 Uhr digital – die Teilnahme ist kostenlos und die Dauer 2-2,5 Std - für die Zugangsdaten wird um eine Anmeldung gebeten (für eine bessere Planung bestenfalls bis zum 27.05.2021) :

Hier geht’s auch zur Online-Anmeldung: https://bildung.awo-essen.de/index.php?id=92&kathaupt=11&knr=K0997003 oder schreiben Sie mir gerne auch eine Email an lilia.gerlach@awo-essen.de

Hier können Sie bereits ein paar Eindrücke in das Lokal gewinnen, welches das Ensemble in Videos für Gäste bereit gestellt hat : https://www.brachland‑ensemble.de/arts/lokaleuropa